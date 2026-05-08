"Это геноцид!" Произошедшее в Одессе шокировало депутата Рады
Депутат Дмитрук прокомментировал жестокие кадры силовой мобилизации в Одессе
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Парламентарий Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале дал оценку жестким видеосвидетельствам принудительного призыва в Одессе.
"Убийство украинцев на фоне любезных приглашений мигрантов. Это называется геноцид! И пока вы называете это "мобилизацией", "необходимостью" или, что еще хуже, — "нас не коснется", вы уже мертвы", — написал он.
Подобным образом законодатель отозвался о ролике, где группа из пяти лиц в штатском сбила с ног и начала избивать гражданина, который шел по городу в сопровождении супруги и малолетнего ребенка.
В сетевом пространстве массово публикуются записи насильственных действий при наборе в ряды ВСУ, где сотрудники украинских территориальных центров комплектования забирают лиц мужского пола, зачастую применяя к ним физическую силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а спустя сутки Владимир Зеленский утвердил распоряжение о проведении всеобщей мобилизации. Среди прочего, мужчинам от 18 до 60 лет запретили покидать пределы государства. За попытки избежать воинской повинности в период мобилизационных мероприятий на Украине грозит тюремный срок до пяти лет. Кроме того, на территории страны с 18 мая 2024 года вступил в силу нормативный акт об ужесточении мобилизации.