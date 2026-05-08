Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе". | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T04:46+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе". "Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта", - сообщили там. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на огурцы также упали - на 4,5%, добавили в союзе. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы - цены снизились на 3,2% и 2,4% соответственно. Так, средняя стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм, помидоров - 303,7 рубля за килограмм и бананов 161 рубль за килограмм, уточнили в "Руспродсоюзе".

