Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/ovoschi-869766210.html
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники - 08.05.2026, ПРАЙМ
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники
Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:16+0300
2026-05-08T04:16+0300
бизнес
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869766210.jpg?1778202971
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария. "Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины - переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря", - сказала она. "Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи - огурцы, помидоры, зелень", - добавила эксперт. При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса - 200-300 грамм, при чувствительном ЖКТ - до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария. Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику - ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше - теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение. Нутрициолог отметила, что особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией), так как жирная пища может спровоцировать обострение. По разным оценкам, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , здоровье
Бизнес, Общество , Здоровье
04:16 08.05.2026
 
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники

Нутрициолог Цвинария: огурцы, помидоры и зелень помогут не испортить майские праздники

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария.
"Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины - переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря", - сказала она.
"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи - огурцы, помидоры, зелень", - добавила эксперт.
При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса - 200-300 грамм, при чувствительном ЖКТ - до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария.
Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику - ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше - теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение.
Нутрициолог отметила, что особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией), так как жирная пища может спровоцировать обострение. По разным оценкам, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах.
 
БизнесОбществоЗдоровье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала