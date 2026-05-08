https://1prime.ru/20260508/ovoschi-869766210.html
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники - 08.05.2026, ПРАЙМ
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники
Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:16+0300
2026-05-08T04:16+0300
2026-05-08T04:16+0300
бизнес
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869766210.jpg?1778202971
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария.
"Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины - переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря", - сказала она.
"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи - огурцы, помидоры, зелень", - добавила эксперт.
При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса - 200-300 грамм, при чувствительном ЖКТ - до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария.
Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику - ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше - теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение.
Нутрициолог отметила, что особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией), так как жирная пища может спровоцировать обострение. По разным оценкам, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , здоровье
Бизнес, Общество , Здоровье
Названы овощи, которые помогут не испортить майские праздники
Нутрициолог Цвинария: огурцы, помидоры и зелень помогут не испортить майские праздники
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Огурцы, помидоры, зелень и другие некрахмалистые овощи хорошо подойдут к шашлыку и помогут не испортить майские праздники тяжестью в животе, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог Антонина Цвинария.
"Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины - переедание, обилие жирной пищи, быстрый прием пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря", - сказала она.
"Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира легкие, некрахмалистые овощи - огурцы, помидоры, зелень", - добавила эксперт.
При этом сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Оптимальная порция мяса - 200-300 грамм, при чувствительном ЖКТ - до 100 грамм. Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта, добавила Цвинария.
Кроме того, она посоветовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику - ограничение сладкого, избытка жиров и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также регулярное питье чистой воды, лучше - теплой натощак. Это поможет облегчить пищеварение.
Нутрициолог отметила, что особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией), так как жирная пища может спровоцировать обострение. По разным оценкам, до четверти взрослого населения может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей, особенно при нерегулярном питании и стрессах.