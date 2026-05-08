Фармкомпания Парагвая ведет переговоры о поставке российского лекарства
Фармкомпания Парагвая, импортировавшая российское лекарство от диабета, ведет переговоры о его поставке в Аргентину, сообщила РИА Новости представитель компании | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:22+0300
МОНТЕВИДЕО, 8 мая - ПРАЙМ. Фармкомпания Парагвая, импортировавшая российское лекарство от диабета, ведет переговоры о его поставке в Аргентину, сообщила РИА Новости представитель компании Mather Company Сандра Арсе.
Компания является партнером парагвайско-российской торговой палаты и поставщиком российского препарата "Семавик" на основе семаглутида, предназначенного для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения.
"Мы ведем переговоры с аргентинской компанией, название которой я не могу разглашать, но они уже общаются с национальным регулятором ANMAT, чтобы изучить возможность поставок семаглутида из Парагвая в Аргентину, поскольку в настоящее время у них нет доступа к этому продукту", - сказала Арсе.
Ранее компания "Герофарм" зарегистрировала в Парагвае препарат "Семавик", предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения. Также компания поставляет в страну российские аналоги инсулина и планирует расширить присутствие в Парагвае, зарегистрировав новые препараты для лечения диабета и ожирения.
