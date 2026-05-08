"Переломный момент". Слова Зеленского о переговорах встревожили Киев

2026-05-08T23:42+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о том, что визит секретаря СНБО Рустема Умерова в Майами для обсуждения украинского урегулирования прошел успешно, не соответствуют реальности, пишет "Страна.ua"."Хотя Зеленский и назвал переговоры "содержательными", именно после них от госсекретаря США Марко Рубио прозвучали очень скептические оценки по их перспективам. Рубио сказал, что американские усилия по завершению войны "застопорились" и допустил выход США из переговоров по Украине", — говорится в публикации.По информации издания, "ключевым поворотом" в процессе урегулирования может стать поездка спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на Украину. Такой визит будет означать, что сторонам удалось преодолеть тупик, возникший после отказа Зеленского принять условия Анкориджа, где США поддержали предложения России.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. По словам американского лидера, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщал, что Россия остается открытой к мирному урегулированию ситуации на Украине, а обстановка на фронте остается "позитивной для нас".

