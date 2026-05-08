Половина новостроек в регионах не найдет покупателя более двух лет - 08.05.2026, ПРАЙМ
Половина новостроек в регионах не найдет покупателя более двух лет
bnMAP.pro: половина новостроек в регионах не найдет покупателя на горизонте более двух лет

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Половина нового жилья на крупнейших региональных рынках России не найдет покупателя на горизонте более двух лет с момента сдачи, рассказал РИА Недвижимость директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе.
Аналитики платформы подсчитали долю нераспроданного жилья в новостройках на семи крупнейших по объему выручки застройщиков локальных рынках и спрогнозировали сроки его реализации с учетом текущих темпов продаж.
"Наши расчеты демонстрируют высокую вероятность того, что более половины площадей (от 49 до 65%) квартир и апартаментов в строящихся корпусах на крупнейших рынках новостроек РФ будут продаваться свыше двух лет после заявленного срока ввода в эксплуатацию. Длительная продажа после ввода является риском для инвестиционного проекта. Мы не сторонники определять прогноз как пессимистичный и оптимистичный, но считаем, что риски нераспроданности у девелоперов жилья и объемы нераспроданных остатков будут повышаться при снижении оборота", - сказал Лобжанидзе.
В Москве, по данным bnMAP.pro, доля нераспроданных остатков достигла 49%, это 6,9 миллиона квадратных метров. При текущих темпах продаж и с учетом динамики 2025 года расчетный срок их реализации составляет примерно один год и семь месяцев. "На первый взгляд ситуация кажется управляемой, но примерно 44% из них, то есть около 2,9 миллиона квадратных метров, или 47,6 тысячи лотов, будут реализовываться более 24 месяцев после ввода. Таким образом, почти половина крупнейшего рынка недвижимости страны, уйдет в долгую реализацию", - подчеркнул Лобжанидзе.
В Московской области, по его словам, не продано 53% квартир в новостройках, что составляет 64,1 тысячи лотов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров. При этом 45% остатков, по прогнозу платформы, могут экспонироваться свыше двух лет после ввода (почти 1,3 миллиона квадратных метров, 28,8 тысячи лотов).
Ситуация в Санкт-Петербурге схожа с московской - в настоящее время не распродано 53%, или 51,5 тысячи лотов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Из них 48% (23,9 тысячи лотов общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров) будут продаваться дольше 24 месяцев, считают в bnMAP.pro.
"В Ленобласти прогнозы рисков еще выше, фактически там наиболее напряженная ситуация среди рассмотренных локаций: 60% непроданных лотов в новостройках, 63% из них, то есть 17,8 тысячи лотов площадью 781 тысяча квадратных метров, имеют горизонт продаж свыше двух лет после ввода в эксплуатацию", - сообщил глава компании.
Проектный объем новостроек в Екатеринбурге составляет 4,6 миллиона квадратных метров - второе место среди городов-миллионников после Москвы. Доля нераспроданных новостроек здесь составляет 67%, расчетный срок реализации - два года пять месяцев. Половина этих остатков (31,6 тысячи лотов площадью более 1,6 миллиона квадратных метров) может реализовываться более двух лет при сохраняющемся уровне спроса отметил Лобжанидзе.
При общем объеме 3,5 миллиона квадратных метров доля нераспроданных квартир в новостройках Краснодара достигла 66% или 2,31 миллиона квадратных метров. Расчетный срок реализации, по прогнозу платформы, может составить в среднем два года и четыре месяца. Почти две трети всего строящегося в городе жилья - 61%, или 36,6 тысячи лотов площадью 1,8 миллиона квадратных метров, могут уйти за горизонт реализации свыше 24 месяцев, предупредил директор bnMAP.pro.
В Казани, по его данным, площадь нереализованных остатков составляет 1,2 миллиона квадратных метров, то есть 63% от проектных объемов. Свыше 24 месяцев, по прогнозам платформы, будут продаваться 50% из них - 11,7 тысяч лотов площадью 641 тысяч квадратных метров.
Как пояснил Лобжанидзе, неравномерное распределение спроса среди строящихся проектов, когда одни ЖК продаются хорошо, а другие заметно хуже, может быть вызвано разными причинами, в том числе неверным ценообразованием, неудачными потребительскими характеристиками, высокой конкуренцией в конкретной локации.
 
