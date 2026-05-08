Porsche закроет три подразделения - 08.05.2026, ПРАЙМ
Porsche закроет три подразделения
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания. "В связи с запланированной продажей своих долей в Bugatti Rimac и Rimac Group, компания Dr. Ing. hc F. Porsche AG предпринимает дальнейшие масштабные меры в рамках своей стратегической реорганизации", - говорится в пресс-релизе. Подразделения, которые прекратят деятельность, занимаются в том числе разработкой приводных систем для электровелосипедов и программного обеспечения. В общей сложности это затронет более 500 сотрудников. Компания уточняет, что это является "необходимой основой" для успешной стратегической перестройки. В апреле Porsche сообщила о продаже доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов Blue Five Capital. Завершение всех формальностей для осуществления передачи активов, в том числе получения необходимых разрешений, планируется до конца года. Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании служит главный завод в Штутгарте. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года. В настоящее время в компании Porsche работает около 40 тысяч человек.
17:36 08.05.2026
 
Porsche закроет три подразделения

Фирменный салон Porsche - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания.
"В связи с запланированной продажей своих долей в Bugatti Rimac и Rimac Group, компания Dr. Ing. hc F. Porsche AG предпринимает дальнейшие масштабные меры в рамках своей стратегической реорганизации", - говорится в пресс-релизе.
Подразделения, которые прекратят деятельность, занимаются в том числе разработкой приводных систем для электровелосипедов и программного обеспечения. В общей сложности это затронет более 500 сотрудников.
Компания уточняет, что это является "необходимой основой" для успешной стратегической перестройки.
В апреле Porsche сообщила о продаже доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов Blue Five Capital. Завершение всех формальностей для осуществления передачи активов, в том числе получения необходимых разрешений, планируется до конца года.
Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании служит главный завод в Штутгарте. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года. В настоящее время в компании Porsche работает около 40 тысяч человек.
