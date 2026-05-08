https://1prime.ru/20260508/porsche-869785691.html
Porsche закроет три подразделения
Porsche закроет три подразделения - 08.05.2026, ПРАЙМ
Porsche закроет три подразделения
Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T17:36+0300
2026-05-08T17:36+0300
2026-05-08T17:36+0300
бизнес
промышленность
porsche
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863625086_0:221:2773:1780_1920x0_80_0_0_8e974b64edd61056d6dd43a26ca18ad9.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания. "В связи с запланированной продажей своих долей в Bugatti Rimac и Rimac Group, компания Dr. Ing. hc F. Porsche AG предпринимает дальнейшие масштабные меры в рамках своей стратегической реорганизации", - говорится в пресс-релизе. Подразделения, которые прекратят деятельность, занимаются в том числе разработкой приводных систем для электровелосипедов и программного обеспечения. В общей сложности это затронет более 500 сотрудников. Компания уточняет, что это является "необходимой основой" для успешной стратегической перестройки. В апреле Porsche сообщила о продаже доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов Blue Five Capital. Завершение всех формальностей для осуществления передачи активов, в том числе получения необходимых разрешений, планируется до конца года. Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании служит главный завод в Штутгарте. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года. В настоящее время в компании Porsche работает около 40 тысяч человек.
https://1prime.ru/20260507/azimut-869748042.html
https://1prime.ru/20260507/avtovaz-869744122.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863625086_52:0:2719:2000_1920x0_80_0_0_3ec30ea9ee6746c4e945d8f62f4c27cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, porsche
Бизнес, Промышленность, Porsche
Porsche закроет три подразделения
Porsche AG закроет три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания.
"В связи с запланированной продажей своих долей в Bugatti Rimac и Rimac Group, компания Dr. Ing. hc F. Porsche AG предпринимает дальнейшие масштабные меры в рамках своей стратегической реорганизации", - говорится в пресс-релизе.
Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"
Подразделения, которые прекратят деятельность, занимаются в том числе разработкой приводных систем для электровелосипедов и программного обеспечения. В общей сложности это затронет более 500 сотрудников.
Компания уточняет, что это является "необходимой основой" для успешной стратегической перестройки.
В апреле Porsche
сообщила о продаже доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов Blue Five Capital. Завершение всех формальностей для осуществления передачи активов, в том числе получения необходимых разрешений, планируется до конца года.
Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании служит главный завод в Штутгарте. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года. В настоящее время в компании Porsche работает около 40 тысяч человек.
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера