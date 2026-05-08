https://1prime.ru/20260508/porsche-869785691.html

Porsche закроет три подразделения

Porsche закроет три подразделения - 08.05.2026, ПРАЙМ

Porsche закроет три подразделения

Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T17:36+0300

2026-05-08T17:36+0300

2026-05-08T17:36+0300

бизнес

промышленность

porsche

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863625086_0:221:2773:1780_1920x0_80_0_0_8e974b64edd61056d6dd43a26ca18ad9.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Porsche AG закрывает три своих подразделения, не занимающихся производством автомобилей, это затронет более 500 сотрудников, сообщает компания. "В связи с запланированной продажей своих долей в Bugatti Rimac и Rimac Group, компания Dr. Ing. hc F. Porsche AG предпринимает дальнейшие масштабные меры в рамках своей стратегической реорганизации", - говорится в пресс-релизе. Подразделения, которые прекратят деятельность, занимаются в том числе разработкой приводных систем для электровелосипедов и программного обеспечения. В общей сложности это затронет более 500 сотрудников. Компания уточняет, что это является "необходимой основой" для успешной стратегической перестройки. В апреле Porsche сообщила о продаже доли в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов Blue Five Capital. Завершение всех формальностей для осуществления передачи активов, в том числе получения необходимых разрешений, планируется до конца года. Porsche AG была основана конструктором Фердинандом Порше в 1931 году. Производит спортивные автомобили класса "люкс". Штаб-квартирой компании служит главный завод в Штутгарте. Входит в концерн Volkswagen Group с 2012 года. В настоящее время в компании Porsche работает около 40 тысяч человек.

https://1prime.ru/20260507/azimut-869748042.html

https://1prime.ru/20260507/avtovaz-869744122.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, porsche