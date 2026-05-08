Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России останутся нулевыми

Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 мая вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.

2026-05-08T20:55+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 14 по 20 мая вновь останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 230,7 доллара за тонну, на ячмень - 221,9 доллара, на кукурузу - 220 доллара за тонну. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 6 по 12 мая также составляют 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

