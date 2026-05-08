https://1prime.ru/20260508/posol-869764954.html
Посол России призвал США противостоять планам Германии по созданию армии
Посол России призвал США противостоять планам Германии по созданию армии - 08.05.2026, ПРАЙМ
Посол России призвал США противостоять планам Германии по созданию армии
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T02:12+0300
2026-05-08T02:12+0300
2026-05-08T02:12+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
германия
европа
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869764954.jpg?1778195547
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе.
"Опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе", - заявил Дарчиев в ходе торжественного мероприятия в посольстве в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он подчеркнул, что политики Германии вынашивают планы "похода на Восток" вместо вечного покаяния.
Дипломат напомнил, что в России отрицание геноцида советского народа признали уголовно наказуемым. "Это пришлось сделать ввиду активного переписывания истории в современной Европе, когда геноцид советского народа замалчивается либо объявляется несуществующим как раз в той стране, которая развязала Вторую мировую войну, а сейчас, вместо того, чтобы вечно каяться, ее политики во власти вынашивают планы нового "похода на Восток" и воссоздания самой сильной европейской армии", - сказал Дарчиев.
Посол подчеркнул, что Красная Армия одержала великую победу, "которая спасла человечество от истребления "неполноценных народов" согласно изуверским планам нацистов и японских милитаристов". Дарчиев напомнил, что за эту победу пришлось поплатиться колоссальными жертвами - почти 27 миллионов человек, из которых 17 миллионов были мирными жителями.
Для отношений Москвы и Вашингтона разгром фашистов стал высшей точкой братства по оружию, что подтвердили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в совместном заявлении в 2020 году, сказал Дарчиев. "А историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 45-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства", - сказал посол.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
сша
германия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, германия, европа, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп
Посол России призвал США противостоять планам Германии по созданию армии
Посол РФ Дарчиев призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе.
"Опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе", - заявил Дарчиев в ходе торжественного мероприятия в посольстве в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Он подчеркнул, что политики Германии вынашивают планы "похода на Восток" вместо вечного покаяния.
Дипломат напомнил, что в России отрицание геноцида советского народа признали уголовно наказуемым. "Это пришлось сделать ввиду активного переписывания истории в современной Европе, когда геноцид советского народа замалчивается либо объявляется несуществующим как раз в той стране, которая развязала Вторую мировую войну, а сейчас, вместо того, чтобы вечно каяться, ее политики во власти вынашивают планы нового "похода на Восток" и воссоздания самой сильной европейской армии", - сказал Дарчиев.
Посол подчеркнул, что Красная Армия одержала великую победу, "которая спасла человечество от истребления "неполноценных народов" согласно изуверским планам нацистов и японских милитаристов". Дарчиев напомнил, что за эту победу пришлось поплатиться колоссальными жертвами - почти 27 миллионов человек, из которых 17 миллионов были мирными жителями.
Для отношений Москвы и Вашингтона разгром фашистов стал высшей точкой братства по оружию, что подтвердили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в совместном заявлении в 2020 году, сказал Дарчиев. "А историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 45-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства", - сказал посол.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".