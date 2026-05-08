Посольство России в Берлине продолжает получать приглашения ко Дню Победы
2026-05-08T00:02+0300
БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. Российское посольство в Берлине продолжает получать приглашения, приуроченные ко Дню Победы, от немецких общественных и политических деятелей, в том числе регионального уровня, настроенных на диалог, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
В российском посольстве напомнили, что, начиная с 2022 года, федеральные власти ФРГ не приглашают представителей посольства на мероприятия со своим участием.
"Тем не менее не испытываем недостатка в приглашениях со стороны конструктивно настроенных представителей германской общественности, а также политических деятелей, в том числе регионального уровня. Представители посольства и генконсульства России в Бонне с благодарностью принимают такие приглашения и участвуют в соответствующих мероприятиях", - сообщил представитель посольства.
Посольство России в ФРГ традиционно реализует широкий комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году посол России в ФРГ Сергей Нечаев традиционно примет участие в торжественных возложениях на крупнейших советских воинских мемориальных комплексах в Берлине (Трептов-парк, Тиргартен, Панков), которые состоятся 8 и 9 мая.
