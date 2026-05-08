https://1prime.ru/20260508/pravilo-869682852.html
Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May
Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May - 08.05.2026, ПРАЙМ
Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May
Классическое западное биржевое правило "Sell in May and go away" (продавай в мае и уходи) в современных российских реалиях не только не работает, но и призывает | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:04+0300
2026-05-08T04:04+0300
2026-05-08T04:04+0300
бизнес
газпром
втб
инвестиции
сбербанк
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Классическое западное биржевое правило "Sell in May and go away" (продавай в мае и уходи) в современных российских реалиях не только не работает, но и призывает к обратному: май превратился в месяц активной покупки акций под приближающиеся дивидендные отсечки. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по маркетингу УК "Гамма Групп" Андрей Суриков.По его словам, ранее эта зависимость действительно работала, поскольку рынок двигали иностранные спекулянты, а дивиденды почти не играли роли. Сейчас главным драйвером стали дивидендные выплаты, и май — это время закупа под летние выплаты тяжеловесов вроде Сбера, Газпрома или ВТБ."Российский рынок сейчас сильно перепродан из-за временных триггеров. При их исчезновении майские продажи окончательно уступят место активным покупкам", — пояснил эксперт.В отличие от западных рыночных паттернов, у российского инвестора действуют свои "законы". Среди них — "майский закуп" вместо майских распродаж, "июльский возврат", когда полученные дивиденды снова идут в акции, создавая вторую волну роста, а также принцип "покупать, когда страшно"."Пока американец фиксирует прибыль и уезжает в Хэмптонс, российский инвестор проверяет календарь выплат Сбера и ждёт, когда "геополитическая премия" начнёт сокращаться", — резюмировал Суриков. По его оценке, накопленная дивидендная масса при любом намёке на развязку может превратиться в мощный взлет рынка.
https://1prime.ru/20260305/ssha-868060142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, газпром, втб, инвестиции, сбербанк, биржа
Бизнес, Газпром, ВТБ, инвестиции, Сбербанк, биржа
Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May
Суриков: май стал временем не для продаж, а для закупа под летние дивиденды
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Классическое западное биржевое правило "Sell in May and go away" (продавай в мае и уходи) в современных российских реалиях не только не работает, но и призывает к обратному: май превратился в месяц активной покупки акций под приближающиеся дивидендные отсечки. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по маркетингу УК "Гамма Групп" Андрей Суриков.
Иностранные инвесторы перестают получать "двойную выгоду" от вложений в США
По его словам, ранее эта зависимость действительно работала, поскольку рынок двигали иностранные спекулянты, а дивиденды почти не играли роли. Сейчас главным драйвером стали дивидендные выплаты, и май — это время закупа под летние выплаты тяжеловесов вроде Сбера, Газпрома или ВТБ.
"Российский рынок сейчас сильно перепродан из-за временных триггеров. При их исчезновении майские продажи окончательно уступят место активным покупкам", — пояснил эксперт.
В отличие от западных рыночных паттернов, у российского инвестора действуют свои "законы". Среди них — "майский закуп" вместо майских распродаж, "июльский возврат", когда полученные дивиденды снова идут в акции, создавая вторую волну роста, а также принцип "покупать, когда страшно".
"Пока американец фиксирует прибыль и уезжает в Хэмптонс, российский инвестор проверяет календарь выплат Сбера и ждёт, когда "геополитическая премия" начнёт сокращаться", — резюмировал Суриков. По его оценке, накопленная дивидендная масса при любом намёке на развязку может превратиться в мощный взлет рынка.