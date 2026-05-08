Инвесторам раскрыли, как работает в России биржевое правило Sell in May

2026-05-08T04:04+0300

МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Классическое западное биржевое правило "Sell in May and go away" (продавай в мае и уходи) в современных российских реалиях не только не работает, но и призывает к обратному: май превратился в месяц активной покупки акций под приближающиеся дивидендные отсечки. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по маркетингу УК "Гамма Групп" Андрей Суриков.По его словам, ранее эта зависимость действительно работала, поскольку рынок двигали иностранные спекулянты, а дивиденды почти не играли роли. Сейчас главным драйвером стали дивидендные выплаты, и май — это время закупа под летние выплаты тяжеловесов вроде Сбера, Газпрома или ВТБ."Российский рынок сейчас сильно перепродан из-за временных триггеров. При их исчезновении майские продажи окончательно уступят место активным покупкам", — пояснил эксперт.В отличие от западных рыночных паттернов, у российского инвестора действуют свои "законы". Среди них — "майский закуп" вместо майских распродаж, "июльский возврат", когда полученные дивиденды снова идут в акции, создавая вторую волну роста, а также принцип "покупать, когда страшно"."Пока американец фиксирует прибыль и уезжает в Хэмптонс, российский инвестор проверяет календарь выплат Сбера и ждёт, когда "геополитическая премия" начнёт сокращаться", — резюмировал Суриков. По его оценке, накопленная дивидендная масса при любом намёке на развязку может превратиться в мощный взлет рынка.

