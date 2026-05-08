Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии
2026-05-08T05:01+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД. Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 мая заявил, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева. "Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", - говорится в публикации издания. По словам дипломата, словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и "примет соответствующие решения".
Экономика, Общество , Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, МИД, ВСУ
