Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T05:34+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД. Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 мая заявил, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева. "Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", - говорится в публикации издания. По словам дипломата, словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и "примет соответствующие решения".

