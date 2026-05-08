Президент Туркмении обсудил с министром экономики Грузии сотрудничество

2026-05-08T07:02+0300

АШХАБАД, 8 мая – ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Ашхабаде с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили обсудил торгово-экономическое и транспортное сотрудничество стран, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Как подчёркивалось в ходе встречи, Туркменистан придаёт большое значение наращиванию отношений с Грузией… Одним из ключевых аспектов туркмено-грузинского диалога является торгово-экономическое партнёрство. Положительные результаты достигнуты в сотрудничестве по линии энергетики, промышленности, а также здравоохранения", – говорится в сообщении. Особое внимание, пишет газета, стороны уделили транспортно-логистической сфере. Бердымухамедов подчеркнул значимость таких проектов, как "Каспийское море – Чёрное море", "Ляпис Лазули" и "Зелёный порт", которые позволят связать государства Азии с Черноморским регионом и Европой. В рамках визита Квривишвили в Ашхабаде состоялось пятое заседание межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Туркменскую делегацию возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей Назар Агаханов. По данным издания, в ходе заседания стороны рассмотрели формирование транспортной инфраструктуры для грузоперевозок по маршруту Каспийское море – Чёрное море. "Грузинская сторона выразила заинтересованность в увеличении объёмов транзитных перевозок через порт Поти. Использование потенциала этого порта открывает для Туркменистана более короткий путь на европейские рынки и придаёт стратегическое значение сотрудничеству в рамках Транскаспийского транспортного коридора", – отмечается в сообщении. Стороны также рассмотрели перспективы участия грузинских компаний в реализации различных проектов в Туркмении, а также возможности вывода туркменских энергоресурсов на международные рынки через транзитный потенциал Грузии.

