В Прибалтике объяснили, почему нельзя возлагать цветы на пустых газонах - 08.05.2026, ПРАЙМ
В Прибалтике объяснили, почему нельзя возлагать цветы на пустых газонах
Празднующие День Победы жители стран Балтии из-за многочисленных запретов со стороны местных властей будут вынуждены возлагать цветы не у памятников, а на... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T04:16+0300
общество
экономика
мировая экономика
прибалтика
латвия
балтия
сергей лавров
владимир путин
мид рф
мид
МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Празднующие День Победы жители стран Балтии из-за многочисленных запретов со стороны местных властей будут вынуждены возлагать цветы не у памятников, а на пустых газонах, рассказал РИА Новости активист Максим Рева. Он пояснил, что нести цветы к местам памятников по сегодняшним законам трех республик Прибалтики запрещено. Однако люди, минуя запреты властей, идут к стелам и мемориалам, чтобы почтить память павших в бою советских солдат. "Тут очень тонкий момент. Нет же нигде таблички: "Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы". Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон", - сказал Рева. В качестве примера он привел прошлогоднюю историю в эстонской Нарве, когда люди на 9 мая "приходили и вставляли цветы в газон" на месте памятника танку Т-34. То же самое делали в Риге, напомнил Рева, когда желающие почтить память советских солдат оставляли цветы на безымянных плитах. Ранее активисты рассказывали РИА Новости, что служба государственной безопасности, запрещает гражданам Латвии публиковать в соцсетях поздравления с Днем Победы, угрожает "последствиями" тем, кто планирует посещение памятников 9 мая, а также фиксирует на видео процесс возложения цветов на братских захоронениях. Латвийские полицейские также контролируют частные переписки, в которых содержится поздравительная открытка с Днем Победы, рассказывал РИА Новости рижский экс-депутат Руслан Панкратов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
Активист Рева: жители стран Балтии будут возлагать цветы на пустых газонах

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
