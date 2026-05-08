Завершается прием заявок на аукцион по продаже небоскреба Moscow Tower - 08.05.2026, ПРАЙМ
Завершается прием заявок на аукцион по продаже небоскреба Moscow Tower
Завершается прием заявок на аукцион по продаже небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити", принадлежащего РЖД, сообщается в документах на сайте торгов. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T00:17+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Завершается прием заявок на аукцион по продаже небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити", принадлежащего РЖД, сообщается в документах на сайте торгов. Начальная стоимость - 280,8 миллиарда рублей. Торги пройдут 21 мая на повышение цены. Кто будет допущен к торгам, определится 18 мая. Лот включает две башни высотой 63 этажа на общем стилобате, построенные в 2024 году. Общая площадь составляет 242,5 тысячи квадратных метров. Там расположены в том числе 111 офисных и других нежилых помещений общей площадью 206,7 тысячи квадратных метров, 1,2 тысячи машино-мест общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров и 210 апартаментов общей площадью 15,8 тысячи квадратных метров. Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения РЖД, включающую в том числе реструктуризацию долга компании, писала газета "Коммерсант" в середине декабря 2025 года со ссылкой на источники. В числе планируемых мер, указывало издание, рассматривается продажа активов, включая площади Moscow Towers в "Москва-Сити". Представители РЖД подтверждали планы продажи офисов в "Москва-Сити".
00:17 08.05.2026
 
