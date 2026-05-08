https://1prime.ru/20260508/putin-869791922.html
Путин разрешил российскому юрлицу приобрести акции "Эктос"
2026-05-08T21:17+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил российской компании "Композит Систем" приобрести акции производителя нефтехимии "Эктос" у Composite System, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение акционерным обществом "Композит Систем" сделки по приобретению 24 120 акций акционерного общества "ЭктоСинтез", принадлежащих Композит систем Лтд. (Composite System Ltd.)", - говорится в документе. В открытых источниках не упоминается число акций компании. Есть только сведения о размере уставного капитала - 3 миллиона рублей. Composite System выступает единственным акционером "Эктоса". Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. "Композит Систем" была создана в 2023 году. Ее учредителем выступает Вадим Батрак, который также является гендиректором "Эктоса". ГК "Эктос" - это нефтехимический холдинг, производящий в России топливные компоненты и сжиженные газы. Объем выпускаемой нефтехимической продукции составляет порядка 1,5 миллиона тонн в год. АО "ЭктоСинтез" является головной компанией.
