https://1prime.ru/20260508/putin-869794584.html
Отношения между Россией и Узбекистаном хорошо складываются, заявил Путин
Отношения между Россией и Узбекистаном хорошо складываются, заявил Путин - 08.05.2026, ПРАЙМ
Отношения между Россией и Узбекистаном хорошо складываются, заявил Путин
Отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли, заявил президент России Владимир Путин. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T23:41+0300
2026-05-08T23:41+0300
2026-05-08T23:41+0300
политика
россия
мировая экономика
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869794471_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5a9a5bf52e3a2d841d1c8b4358fe7f3f.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли, заявил президент России Владимир Путин. Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в Кремле. Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. "Отношения между нашими странами за последние годы, благодаря в том числе и прежде всего, наверное, вашим личным усилиям, складываются наилучшим образом. Растет объем торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи. По словам главы государства, Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.
https://1prime.ru/20260508/ushakov-869793651.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869794471_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4a9355f60ed82d98c3447f8adba0d94e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Отношения между Россией и Узбекистаном хорошо складываются, заявил Путин
Путин: отношения между РФ и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
проводят переговоры в Кремле. Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.
"Отношения между нашими странами за последние годы, благодаря в том числе и прежде всего, наверное, вашим личным усилиям, складываются наилучшим образом. Растет объем торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи.
По словам главы государства, Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая