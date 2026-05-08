Названы регионы с самыми низкими просрочками по кредитам

Жители Ингушетии, Еврейской автономной области и Хабаровского края больше всего снизили просрочки по кредитам в марте по сравнению с февралем, следует из... | 08.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Жители Ингушетии, Еврейской автономной области и Хабаровского края больше всего снизили просрочки по кредитам в марте по сравнению с февралем, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатели в этих регионах снизились на 3,1%, 2,7% и 1,9% соответственно. Также в топ-10 регионов по снижению просрочек по кредитам вошли Смоленская (1,87%) и Тамбовская области (1,86%), Камчатский край, Псковская и Магаданская области (по 1,6%), Коми и Амурская область (по 1,5%).

