"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы из-за ситуации на юге России
"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщил перевозчик.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что работа 13 аэропортов юга России временно приостановлена из-за попадания украинского беспилотника в филиал здания организации, занимающейся управлением полетами, в Ростове-на-Дону.
"В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полётов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт - это можно сделать на сайте "Аэрофлота" в разделах "Онлайн-табло" и "Управление бронированием". В случае отмены рейса рекомендуется не приезжать в аэропорт.