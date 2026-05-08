"Победа" переносит и отменяет часть рейсов из-за ситуации на юге России

2026-05-08T10:44+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание, в том числе переносит и отменяет рейсы, в связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России, сообщил перевозчик. Работа 13 аэропортов юга России, в том числе Грозного, приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс РФ. "В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России "Победа" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полётов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов", - говорится в сообщении.Все службы перевозчика работают в усиленном режиме и обеспечивают информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в "Победе".Авиакомпания также напомнила пассажирам о возможности вынужденного возврата билетов на отмененные рейсы с помощью специального сервиса. Пассажирам было рекомендовано проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

