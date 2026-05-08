"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA"
Рейтинговое агентство "с подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.
2026-05-08T14:35+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "с подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне "ruAАА". Прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно сильным риск-профилем отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, комфортным уровнем долговой нагрузки, высоким уровнем ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков. В рамках рейтинговой оценки агентство выделяет фактор поддержки в связи с сильным влиянием со стороны собственника и сильной степенью инфраструктурной значимости для государства. Рейтинг присваивался на основе отчетности компании по МСФО. Агентство ожидает, что в среднесрочной перспективе рентабельность "Роснефти" останется выше бенчмарков, при этом показатель EBITDA увеличится, в частности, за счет роста мировых цен на нефть относительно уровней прошлого года, а также постепенного сокращения дисконтов. Кроме того, агентство не ожидает роста долга компании в абсолютном выражении. При этом уровень долговой нагрузки будет снижаться вследствие роста EBITDA, оценивает "Эксперт РА". Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, составила в прошлом 293 миллиарда рублей, снизившись в 3,7 раза, а EBITDA же уменьшилась на 28,3% и составила 2,173 триллиона рублей, сообщала компания.
