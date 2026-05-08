https://1prime.ru/20260508/rezervy-869783442.html

Международные резервы России с 24 апреля по 1 мая снизились

Международные резервы России с 24 апреля по 1 мая снизились - 08.05.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России с 24 апреля по 1 мая снизились

Международные резервы России с 24 апреля по 1 мая снизились на 1,8% и составили 757,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T16:33+0300

2026-05-08T16:33+0300

2026-05-08T16:33+0300

экономика

финансы

россия

сша

рф

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869658897_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_33de5f997d418ae6ed359e9baf2c5f48.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России с 24 апреля по 1 мая снизились на 1,8% и составили 757,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 1 мая 2026 года составили 757,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 14,2 миллиарда долларов США, или на 1,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 24 апреля составляли 771,7 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20260508/aktsii-869782155.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сша, рф, банк россия, мвф