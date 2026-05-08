На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим

2026-05-08T06:02+0300

КРАСНОЯРСК, 8 мая - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим объявлен с пятницы в ряде территорий Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. "С 8 мая вводится особый противопожарный режим на территории городских округов города Красноярск, города Дивногорск, ЗАТО Железногорск, Зеленогорск, поселка Солнечный", - говорится в сообщении. Также действие режима распространяется на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского муниципальных округов Красноярского края. Отмечается, что на время действия режима запрещается использование открытого огня. Штрафы за нарушения особого противопожарного режима: для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

общество , красноярский край, красноярск, мчс