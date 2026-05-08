https://1prime.ru/20260508/rezhim-869767816.html
На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим
На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим - 08.05.2026, ПРАЙМ
На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим
Особый противопожарный режим объявлен с пятницы в ряде территорий Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T06:02+0300
2026-05-08T06:02+0300
2026-05-08T06:43+0300
общество
экономика
красноярский край
красноярск
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869767816.jpg?1778211784
КРАСНОЯРСК, 8 мая - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим объявлен с пятницы в ряде территорий Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. "С 8 мая вводится особый противопожарный режим на территории городских округов города Красноярск, города Дивногорск, ЗАТО Железногорск, Зеленогорск, поселка Солнечный", - говорится в сообщении. Также действие режима распространяется на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского муниципальных округов Красноярского края. Отмечается, что на время действия режима запрещается использование открытого огня. Штрафы за нарушения особого противопожарного режима: для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
красноярский край
красноярск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , красноярский край, красноярск, мчс
Общество , Экономика, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, МЧС
На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим
Особый противопожарный режим объявили на некоторых территориях Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 8 мая - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим объявлен с пятницы в ряде территорий Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.
"С 8 мая вводится особый противопожарный режим на территории городских округов города Красноярск, города Дивногорск, ЗАТО Железногорск, Зеленогорск, поселка Солнечный", - говорится в сообщении.
Также действие режима распространяется на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского муниципальных округов Красноярского края.
Отмечается, что на время действия режима запрещается использование открытого огня. Штрафы за нарушения особого противопожарного режима: для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.