На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим - 08.05.2026, ПРАЙМ
На некоторых территориях Красноярского края ввели противопожарный режим
КРАСНОЯРСК, 8 мая - ПРАЙМ. Особый противопожарный режим объявлен с пятницы в ряде территорий Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС. "С 8 мая вводится особый противопожарный режим на территории городских округов города Красноярск, города Дивногорск, ЗАТО Железногорск, Зеленогорск, поселка Солнечный", - говорится в сообщении. Также действие режима распространяется на территории Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новоселовского, Бирилюсского, Емельяновского, Ермаковского, Идринско-Краснотуранского, Иланско-Нижнеингашского, Ирбейско-Саянского, Казачинско-Пировского, Канского, Каратузского, Козульского, Курагинского, Манско-Уярского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Сосновоборского, Ужурского, Шарыповского, Шушенского муниципальных округов Красноярского края. Отмечается, что на время действия режима запрещается использование открытого огня. Штрафы за нарушения особого противопожарного режима: для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
06:02 08.05.2026 (обновлено: 06:43 08.05.2026)
 
