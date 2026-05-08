В России предложили ввести оборотные штрафы за фальсификат продуктов

Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести оборотные штрафы в размере 50% от стоимости госконтракта за... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T04:43+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила ввести оборотные штрафы в размере 50% от стоимости госконтракта за фальсификат продуктов питания в бюджетных учреждениях социальной сферы. Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы предлагаем внедрить механизм оборотных штрафов и цифрового контроля. Прежде всего, за первое же выявление факта поставки фальсифицированной продукции следует ввести штраф в размере 50% от стоимости государственного (муниципального) контракта, но не менее одного миллиона рублей", - сказано в письме. Отмечается, что данная мера обнуляет экономическую выгоду демпинга: если поставщик сфальсифицировал продукт на десять миллионов рублей, то штраф в пять миллионов рублей делает махинацию глубоко убыточной. Кроме того, рецидив или поставка фальсификата, повлекшая причинение вреда здоровью (аллергические реакции, интоксикации), согласно предложению, должны автоматически вести к пожизненной дисквалификации как самого юридического лица, так и его бенефициаров и директора, и эти субъекты навсегда утрачивают право доступа к бюджетным средствам по линии социального питания. Для предотвращения махинаций на этапе закупок предлагается нормативно закрепить "индикативную себестоимость" базовых натуральных продуктов (молоко, творог, масло, мясо), ежеквартально рассчитываемую министерством сельского хозяйства РФ. "Система "Цифровой паспорт питания" должна автоматически блокировать допуск заявки к тендеру, если цена поставщика ниже порога себестоимости сырья. Технически это исключит саму возможность победы предложений, основанных суррогатном сырье. По нашим оценкам, интеграция ФГИС "Меркурий" и ЕИС "Закупки" остановит до 70% опасной продукции еще на входе в учреждение", - добавляется в обращении.

