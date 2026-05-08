В России в апреле выросли продажи подержанных авто - 08.05.2026, ПРАЙМ
В России в апреле выросли продажи подержанных авто
бизнес
экономика
россия
дальний восток
дром
hyundai
renault duster
chevrolet
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Дром, Hyundai, Renault Duster, Chevrolet
05:19 08.05.2026 (обновлено: 05:28 08.05.2026)
 
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 12% в сравнении с мартом этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"За месяц продажи выросли на 12% по сравнению с мартом текущего года. Продажи подержанных машины в апреле выросли во всех округах страны. На Дальнем Востоке за месяц рост составил 5%, в СФО - 8%, на Урале - на 9%. На Юге страны за месяц продажи выросли на 7%. А в Центральном и Приволжском федеральных округах в апреле продажи прибавили 29% и 23% соответственно", - сообщил собеседник.
Он отметил, что в апреле на 23-25% выросли продажи Kia Sportage, Hyundai Creta, Audi A6, Skoda Octavia, Renault Duster, Volkswagen Golf и Chevrolet Lacetti. Доля продаж бюджетных машин стоимостью до одного миллиона рублей составила 69%, а в ценовом сегменте 1-1,5 миллиона рублей выросла до 17%.
Самыми дорогими проданными моделями стали Ferrari Purosangue 2025 года выпуска за 71 миллион рублей, Rolls-Royce Cullinan 2021 года за 40 миллионов рублей и Mercedes-Benz G-Class 2025 года за 32,9 миллиона рублей.
"Среди всех брендов в апреле больше всего продажи выросли у корейских моделей - на 18%. Неизменными лидерами остались Hyundai Solaris и Kia Rio. На третье место поднялась Kia Sportage - плюс 25%", - отметили в пресс-службе.
Спрос на модели других европейских и американских брендов вырос в среднем на 17%. Продажи немецких и китайских авто увеличились на 14%, российских - на 13%, японских - на 8%, добавил собеседник.
 
