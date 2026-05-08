В России в апреле выросли продажи подержанных авто

Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 12% в сравнении с мартом этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T05:28+0300

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом в России в апреле выросли на 12% в сравнении с мартом этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "За месяц продажи выросли на 12% по сравнению с мартом текущего года. Продажи подержанных машины в апреле выросли во всех округах страны. На Дальнем Востоке за месяц рост составил 5%, в СФО - 8%, на Урале - на 9%. На Юге страны за месяц продажи выросли на 7%. А в Центральном и Приволжском федеральных округах в апреле продажи прибавили 29% и 23% соответственно", - сообщил собеседник. Он отметил, что в апреле на 23-25% выросли продажи Kia Sportage, Hyundai Creta, Audi A6, Skoda Octavia, Renault Duster, Volkswagen Golf и Chevrolet Lacetti. Доля продаж бюджетных машин стоимостью до одного миллиона рублей составила 69%, а в ценовом сегменте 1-1,5 миллиона рублей выросла до 17%. Самыми дорогими проданными моделями стали Ferrari Purosangue 2025 года выпуска за 71 миллион рублей, Rolls-Royce Cullinan 2021 года за 40 миллионов рублей и Mercedes-Benz G-Class 2025 года за 32,9 миллиона рублей. "Среди всех брендов в апреле больше всего продажи выросли у корейских моделей - на 18%. Неизменными лидерами остались Hyundai Solaris и Kia Rio. На третье место поднялась Kia Sportage - плюс 25%", - отметили в пресс-службе. Спрос на модели других европейских и американских брендов вырос в среднем на 17%. Продажи немецких и китайских авто увеличились на 14%, российских - на 13%, японских - на 8%, добавил собеседник.

