Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США - 08.05.2026, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США
2026-05-08T06:17+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы - почти 4 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, РФ ввезла американские контактные линзы на 3,7 миллиона долларов против 1,3 миллиона в феврале. Импорт подскочил в 2,8 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с декабря 2022 года, когда импорт достиг 4,3 миллиона долларов. По итогам марта Россия стала седьмым крупнейшим покупателем контактных линз из США. В топ-10 также вошли Япония (24,2 миллиона долларов), Канада (15,8 миллиона долларов), Великобритания (13,9 миллиона долларов), Германия (10,6 миллиона долларов), Китай (8,5 миллиона долларов), Южная Корея (4,2 миллиона долларов), Нидерланды (3,2 миллиона долларов), Бельгия (2,2 миллиона долларов) и Австралия (1,9 миллиона долларов).
