Россия в марте в восемь раз увеличила импорт сушеного винограда из Турции

2026-05-08T07:48+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в восемь раз в месячном выражении увеличила импорт сушеного винограда из Турции - почти до 700 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли изюм из Турции на 692,6 тысячи долларов против 84,6 тысячи в феврале. Таким образом, импорт подскочил в 8,2 раза за месяц. Помимо изюма, РФ купила турецкий чернослив - на 40,6 тысячи долларов, тогда как месяцем ранее поставок не было. При этом в марте российские импортеры сократили закупки кураги из Турции - в 1,8 раза в месячном выражении, до 715,8 тысячи долларов.

