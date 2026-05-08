В РСТ назвали самое популярное направление отдыха на майские праздники

Анапа стала самым востребованным направлением для отдыха российских туристов по стране на майские праздники в 2026 году, сообщает Российский союз туриндустрии...

2026-05-08T11:17+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Анапа стала самым востребованным направлением для отдыха российских туристов по стране на майские праздники в 2026 году, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). "Топ-5 самых востребованных направлений на эти майские праздники внутри страны выглядит так: Анапа с долей 60%, Сочи - 21%, Подмосковье - 10%, южный берег Крыма - 6%, средняя полоса России - 3%", - цитирует РСТ туроператора "Мультитур". В свою очередь в компании PrimeTours также заметили, что туристы для отдыха в России выбирают Сочи, Анапу и Крым. При этом пользуются спросом и короткие поездки в большие города - Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. "Также заметно растет интерес к направлениям Северо-Запада и малым историческим городам – Калининград, Карелия, Суздаль. Плюс поездки на природу - Байкал, Алтай, Дагестан", - подчеркнули там. Представитель туроператора Anex Виктория Худаева отметила, что в первые майские праздники популярностью пользовались Краснодарский край, Ленинградская и Калининградская области, а также Ставропольский край и Алтай. При этом на вторые майские туристы выбирают еще и путешествие в Северную Осетию и Татарстан. При этом среди зарубежных направлений популярны Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. Также туроператоры фиксируют интерес к Китаю, Абхазии, Грузии, Армении, Японии, Мальдивам, Индонезии и Филиппинам.

туризм, бизнес, россия, анапа, сочи, крым, российский союз туриндустрии, anex