Аналитик раскрыл, почему властям перестал быть выгоден слабый рубль

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к резкому скачку цен на нефть — котировки взлетели в два раза, а дисконт на российскую нефть обнулился. В этих условиях рубль

2026-05-08T03:03+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке привёл к резкому скачку цен на нефть — котировки взлетели в два раза, а дисконт на российскую нефть обнулился. В этих условиях рубль укрепился до 75 за доллар. О том, почему слабый рубль не в интересах государства, агентству “Прайм” рассказал руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа Капитал" Александр Джиоев.По словам эксперта, резкие изменения курса рубля — например, на 10% за месяц — с высокой долей вероятности вызваны не макроэкономическими факторами. Значит, их стоит рассматривать как краткосрочные. В текущих условиях, когда цена нефти выше цены отсечения по бюджетному правилу, а сезонно-сглаженная инфляция находится вблизи целевого уровня, не стоит ожидать целенаправленных мер по ослаблению рубля."Правительству и ЦБ РФ не выгоден слабый рубль. Он разгоняет инфляцию, борьба с которой сейчас в приоритете. Поэтому возвращение Минфина на валютный рынок в мае не несёт существенных рисков для рубля — чисто технически мы просто вернулись к режиму "до марта". Основной фактор, поддерживающий рубль, — это торговый профицит и продажа валюты экспортёрами", — пояснил Джиоев.Эксперт напоминает, что в апреле были приостановлены валютные операции в рамках бюджетного правила, что вкупе с высокими ценами на нефть, газ, удобрения и другие виды сырья позволило рублю укрепиться до отметки 75 рублей за доллар. Однако, по его мнению, это укрепление носит временный характер. Прогноз по рублю на конец года пока что остается неизменным — в диапазоне 80–85 рублей за доллар.

