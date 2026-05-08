Рубль, победа, май: национальная валюта не сдаёт позиции

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рубль сохраняет потенциал укрепления относительно мировых валют. Российский Минфин после паузы продолжил совершать операции по покупке золота и иностранной валюты в рамках бюджетного правила на сумму 110,3 миллиарда рублей в период с 8 мая по 4 июня. По мнению участников рынка, эти объёмы существенно не повлияют на рынок, а, скорее, "сгладят" колебания курса национальной валюты в майском налоговом периоде.
📈 Рубль и нефть полны сил
На текущий момент основную поддержку рублю оказывают два мощных фактора. Первый — высокая ключевая ставка Центрального банка (14,5%), которая сохраняет привлекательность рублёвых сбережений. Второй — цены на нефть, которые остаются значительно выше заложенного в бюджет уровня в 59 долларов. С середины марта котировки Urals закрепились выше 90 долларов за баррель.
До конца весны ожидаем закрепление доллара в диапазоне 72–78 рублей. При этом сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных поездок и импорта будет сдерживаться высокими нефтяными доходами экспортёров и жёсткой денежно-кредитной политикой.
💶 Евро стабилизировался к доллару
Итоги заседаний финансовых регуляторов Еврозоны и США не удивили участников рынка — учётные ставки остались на прежних уровнях (в Еврозоне — 2,15%, в США — 3,75%). При этом Европейский центральный банк и Федеральная резервная система сообщили о нарастающем инфляционном давлении, связанном с ближневосточным фактором.
Особенно наглядно это видно в ЕС: по итогам апреля индекс потребительских цен вырос до 3% в годовом выражении, а мартовский показатель цен производителей составил 3,4%. В этой связи заявления управляющего совета ЕЦБ о готовности довести годовую инфляцию до заданного таргета в 2% можно расценивать как намёк на вероятное ужесточение монетарной политики уже в июне. Для инвесторов это сигнал обратить внимание на евро.
📊 Что будет двигать доллар
Поведение доллара на следующей неделе определят пятничные данные о занятости США в несельскохозяйственном секторе экономики (Nonfarm Payrolls). Если фактический прирост рабочих мест окажется выше прогноза большинства экспертов (60 тысяч), американская валюта получит драйвер для укрепления.
🔮 Прогнозы от "Альфа-Форекс"
В самой востребованной российскими трейдерами валютной паре евро/доллар недельный торговый коридор сузился до 1,1600–1,1800 с возможностью расширения до 1,1900.
Доллар, вполне вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 72–78 рублей до конца весны.
По евро недельный валютный диапазон составляет от 86 до 89 рублей.
На мировом рынке драгоценных металлов котировки золота продолжают закрепляться в пределах 4450–4900 долларов за тройскую унцию. До начала второй декады мая наиболее вероятный коридор для унции серебра — 67–87 долларов.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
