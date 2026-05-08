Российский рынок акций завершил торги в минусе перед выходными
2026-05-08T20:12+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги перед праздничными выходными снижением в отсутствие значимых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,67% - до 2597,8 пункта, долларовый РТС - на 0,24%, до 1101,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,41%, до 1096,38 пункта. За неделю основной индекс Мосбиржи снизился на 2,27%. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 1,52% - до 101,58 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в сдержанном минусе и воздержались от обновления минимумов недели, к которым могут стремиться в ближайшие сессии из-за отсутствия значимых фундаментальных драйверов для роста", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок акций завершал неделю на минорной ноте, индекс Мосбиржи сегодня пытался удержаться над 2600 пунктов. Обороты торгов были пониженными. Сказались тревожность перед длинными выходными, геополитическая неопределенность, укрепление рубля", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть держались у 100 долларов за баррель Brent, но недельные потери черного золота превысили 7%, указал он. Ситуация вокруг Ирана остается неопределенной. Тегеран не спешит с ответом на американские мирные инициативы, эпизодически в регионе происходят военные инциденты, Ормузский залив остается закрытым, добавил эксперт. Лидеры роста и падения В лидерах роста — акции "Россетей" (+1,62%), префы "Башнефти" (+1,58%), обыкновенные акции "Русгидро" (+1,06%), "М.Видео" (+0,58%) и "Вуш холдинга" (+0,42%). "Акции ДВМП (-4,55%) реагируют на ожидания разблокировки Ормузского пролива, после которой ставки на фрахт снизятся. В целом бумаги сектора морских грузоперевозок выглядят не самыми привлекательными инвестидеями на фоне ожиданий деэскалации конфликта в Иране", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения – акции "СПБ Биржи" (−4,21%), "Мечела" (−2,78%), "Русснефти" (−2,44%) и компании "Новабев" (−2,43%). Прогнозы "Инвесторы в РФ в текущих условиях продолжают искать поддержки в отдельных корпоративных историях, при этом начало закрытия дивидендных реестров может снижать краткосрочный интерес как к конкретным эмитентам, так и к "широкому рынку" в целом", - считает Кожухова. "В предстоящие выходные — 9 и 10 мая — торги на Московской бирже не проводятся. Они стартуют в понедельник, который официально в стране будет нерабочим. В связи с этим активность торговли в этот день может быть минимальной, если, конечно, выходные не принесут ярких триггеров",- говорит Смирнов. Прогноз по индексу Мосбиржи на начало будущей недели – 2570-2670 пунктов, добавил он.
рынок, торги, индексы, иран, тегеран, ормузский пролив, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал", мнения аналитиков
