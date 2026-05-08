Рынок акций России вырос на новостях о перемирии с Украиной - 08.05.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России вырос на новостях о перемирии с Украиной
23:14 08.05.2026
 
Рынок акций России вырос на новостях о перемирии с Украиной

Индекс Мосбиржи вырос на новостях о согласии России на перемирие с Украиной с 9 по 11 мая

Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии перешел к росту на сообщениях о согласии России на инициативу США о перемирии с Украиной с 9 до 11 мая, следует из данных торгов.
К 22.18 мск индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) рос на 0,75%, до 2635,01 пункта. До новостей он находился в небольшом минусе.
Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил ранее в пятницу помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
