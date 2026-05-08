РЖД сохранят возможность покупки билетов на электрички в бумажном виде - 08.05.2026, ПРАЙМ
РЖД сохранят возможность покупки билетов на электрички в бумажном виде
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД с масштабным запуском онлайн-продаж билетов на электрички в России сохранят возможность их покупки в кассах и автоматах в бумажном виде, сообщили РИА Новости в компании. Правительство РФ утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ж/д сообщении до 2035 года. В документе, в частности, говорится, что к 2035 году можно будет купить электронные билеты на все электрички в России. "Запуск электронной продажи билетов на пригородные поезда по всей сети РЖД не отменяет, а дополняет существующие каналы оформления проезда для всех категорий пассажиров, включая льготников. Пассажиры, как и раньше, смогут купить билеты в пригородных кассах, а также с помощью билетопечатающих автоматов на вокзалах и остановочных пунктах", - сообщили в РЖД. Там пояснили, что компания рассматривает цифровые сервисы как дополнительный, более удобный для многих вариант. "Особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее или не хочет тратить время на очередь в кассу", - добавили в компании. В РЖД ранее сообщали РИА Новости, что билеты на электрички в настоящее время можно купить через интернет в приложении "РЖД Пассажирам". Это касается как поездов с указанием мест, так и без указания мест. В ближайшие годы РЖД сделают аналогичную функцию и на своем сайте.
РЖД сохранят возможность покупки билетов на электрички в бумажном виде

