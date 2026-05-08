https://1prime.ru/20260508/situatsija-869768604.html

Ситуация вокруг Ирана осложняет денежно-кредитную политику Турции

Ситуация вокруг Ирана осложняет денежно-кредитную политику Турции - 08.05.2026, ПРАЙМ

Ситуация вокруг Ирана осложняет денежно-кредитную политику Турции

Ситуация вокруг Ирана и рост цен на энергоносители усиливают давление на денежно-кредитную политику Турции и осложняют дальнейшие шаги Центробанка страны,... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T06:32+0300

2026-05-08T06:32+0300

2026-05-08T06:32+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

турция

иран

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869768604.jpg?1778211156

АНКАРА, 8 мая - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана и рост цен на энергоносители усиливают давление на денежно-кредитную политику Турции и осложняют дальнейшие шаги Центробанка страны, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам апреля месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. "Инфляционная динамика и денежно-кредитная политика вступают в более сложный период. Рост нефтяных цен, перебои в логистике через Ормузский пролив и удорожание энергоносителей создают дополнительное инфляционное давление на турецкую экономику", - заявил собеседник агентства. По его словам, перед Центробанком Турции теперь стоит сложный выбор между сохранением жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией и необходимостью поддерживать экономический рост в условиях внешних шоков. "Дальнейшая траектория ставок будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ирана и динамики мировых цен на нефть", - уточнил он.

турция

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, иран, ормузский пролив