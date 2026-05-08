Ситуация вокруг Ирана осложняет денежно-кредитную политику Турции
2026-05-08T06:32+0300
АНКАРА, 8 мая - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана и рост цен на энергоносители усиливают давление на денежно-кредитную политику Турции и осложняют дальнейшие шаги Центробанка страны, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.
Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам апреля месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%.
"Инфляционная динамика и денежно-кредитная политика вступают в более сложный период. Рост нефтяных цен, перебои в логистике через Ормузский пролив и удорожание энергоносителей создают дополнительное инфляционное давление на турецкую экономику", - заявил собеседник агентства.
По его словам, перед Центробанком Турции теперь стоит сложный выбор между сохранением жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией и необходимостью поддерживать экономический рост в условиях внешних шоков.
"Дальнейшая траектория ставок будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ирана и динамики мировых цен на нефть", - уточнил он.
