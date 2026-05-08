Случаи объявления перемирия в ходе СВО

Случаи объявления перемирия в ходе СВО

2026-05-08T00:26+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Восьмого и девятого мая в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина объявляется перемирие с украинской стороной в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ниже приводятся случаи объявления перемирия в ходе СВО. Рождественское перемирие 2023 года 5 января 2023 года Путин после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие поручил министру обороны РФ (2012-2024) Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 00.00 7 января. Патриарх аргументировал такую инициативу со своей стороны возможностью дать православным людям посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. В соответствии с этим поручением указ о прекращении огня был отдан в российские войска. В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что киевские власти отказываются соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие. Владимир Зеленский назвал предложение Кремля желанием "использовать Рождество как прикрытие", "передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой". Предложенное Россией перемирие поддержали генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Последний также предложил увеличить время перемирия до празднования Крещения и сообщил, что папа Римский Франциск поддерживает идею перемирия и его продления. Украинскую сторону поддержали страны Европейского союза. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано объявил, что в ЕС не доверяют объявленному российской стороной в одностороннем порядке временному прекращению огня на Украине. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок негативно отреагировала на предложение о прекращении огня на Украине до 7 января. Не остался в стороне и президент США Джо Байден, заявивший, что не хочет отвечать на идею Путина о 36-часовом прекращение огня на Украине. В первый же час, как стало действовать рождественское перемирие, киевские власти нарушили его. Как заявил министр обороны РФ Шойгу, в ходе режима прекращения огня на Рождество Украина произвела свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов. Шойгу подчеркнул, что украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск. Пасхальное перемирие 2025 года 19 апреля 2025 года Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях, действовал с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий. 20 апреля Зеленский сообщил, что Украина готова присоединиться к объявленному Россией пасхальному перемирию. Путин допустил, что западные кураторы киевского режима подсказали его руководству не отвергать инициативу о перемирии. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские войска на время перемирия существенно снизили интенсивность боевых действий в дневное время. Однако продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым. За время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений перемирия украинской стороной. Вооруженные силы Украины нанесли удары 90 дронами, восемь из них – вне зоны СВО, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск. По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей было осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА. Перемирие по случаю 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году 28 апреля 2025 года Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая по московскому времени. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней, отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно. По данным Минобороны РФ, ВСУ во время перемирия более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, в том числе 62 раза с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9 918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, за время перемирия российскими подразделениями ПВО было сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции. В Минобороны сообщили, что российские войска в зоне спецоперации в течение всего времени перемирия соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В условиях нарушения противником режима прекращения огня Вооруженные силы РФ реагировали на все случаи зеркально, адекватно отвечали на преступные действия киевского режима. С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции. Пасхальное перемирие 2026 года 9 апреля 2026 года президент Путин в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до 00.00 12 апреля. Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно". По данным Минобороны РФ, несмотря на перемирие ВСУ совершили 694 обстрела позиций ВС РФ из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, а также нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Украинские войска применили два беспилотника в атаках по Курской и Белгородской областям, были ранены мирные жители, в том числе ребенок. Кроме того, беспилотный летательный аппарат ВСУ повредил АЗС во Льгове Курской области. В Минобороны отметили, что все группировки российских войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Во время пасхального перемирия российские военные сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального в Сумской области и ДНР. После окончания пасхального перемирия вооруженные силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Перемирие на День Победы в 2026 году 29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. 4 мая Минобороны объявило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Путина, 8-9 мая объявляется перемирие с украинской стороной в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город. Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с 00.00 5 мая.

