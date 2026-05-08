Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/spiski-869775353.html
В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры
В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры - 08.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры
Все российские банки должны быть включены в "белые списки" Минцифры, так как должны быть равные условия конкуренции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T11:38+0300
2026-05-08T11:38+0300
банки
финансы
россия
анатолий аксаков
михаил мишустин
эльвира набиуллина
госдума
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Все российские банки должны быть включены в "белые списки" Минцифры, так как должны быть равные условия конкуренции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я считаю, что все банки надо включать. Должны быть равные условия конкуренции. Это в том числе и вопрос с равными условиями конкуренции, чтобы не было у кого-то эксклюзивных возможностей в этих непростых условиях", - сказал он. Также Аксаков добавил, что с данным предложением он обращался в Минцифры, к председателю правительства Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. При этом депутат добавил, что в Банке России поддерживают этот подход. "Те, кто обслуживает банки, не включенные в эти списки, оказываются в невыгодных условиях по сравнению с теми, кто находится в банках, включенных в эти списки. Это несправедливо по отношению к гражданам", - подытожил Аксаков. На данный момент в "белый список" Минцифры входят пять банков — ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.
https://1prime.ru/20260507/internet-869736005.html
https://1prime.ru/20260402/bilayn-868840392.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, анатолий аксаков, михаил мишустин, эльвира набиуллина, госдума, минцифры
Банки, Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Госдума, Минцифры
11:38 08.05.2026
 
В Госдуме призвали включить все российские банки в "белые списки" Минцифры

Депутат Аксаков: все российские банки должны быть включены в "белые списки" Минцифры

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Все российские банки должны быть включены в "белые списки" Минцифры, так как должны быть равные условия конкуренции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я считаю, что все банки надо включать. Должны быть равные условия конкуренции. Это в том числе и вопрос с равными условиями конкуренции, чтобы не было у кого-то эксклюзивных возможностей в этих непростых условиях", - сказал он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и "белому списку"
Вчера, 09:19
Также Аксаков добавил, что с данным предложением он обращался в Минцифры, к председателю правительства Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. При этом депутат добавил, что в Банке России поддерживают этот подход.
"Те, кто обслуживает банки, не включенные в эти списки, оказываются в невыгодных условиях по сравнению с теми, кто находится в банках, включенных в эти списки. Это несправедливо по отношению к гражданам", - подытожил Аксаков.
На данный момент в "белый список" Минцифры входят пять банков — ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.
Билайн
"Билайн" предложил вводить "белые списки" для сомнительных абонентов
2 апреля, 14:23
 
БанкиФинансыРОССИЯАнатолий АксаковМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаГосдумаМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала