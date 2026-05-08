США в I квартале втрое нарастили импорт растворимого кофе из России
США в I квартале втрое нарастили импорт растворимого кофе из России
2026-05-08T01:36+0300
01:36 08.05.2026
 
США в I квартале втрое нарастили импорт растворимого кофе из России

Статслужба: США в I квартале втрое нарастили импорт растворимого кофе из России

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в первом квартале этого года более чем втрое нарастили импорт растворимого кофе из России, а спрос на обжаренный цикорий снизился на 15%, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за первые три месяца этого года США импортировали из РФ растворимого кофе на 641,9 тысячи долларов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Хотя в марте объем поставок снизился почти на четверть - до 191,4 тысячи долларов.
В то же время Штаты по итогам квартала сократили покупки у России обжаренного цикория, который выступает альтернативой кофе - на 15%, до 13,8 тысячи долларов. Однако в марте был рост покупок на 41% в месячном и на 20% в годовом выражении - до 3,4 тысячи долларов.
Больше всего растворимого кофе США покупали у Мексики, Колумбии и Бразилии, а цикория - у Франции, Индии и Польши.
 
