"Последствия по всей стране". В США сделали заявление о России

Расчеты Москвы в отношении действий США в конфликте с Ираном оправдались, такое предположение в эфире YouTube-канала сделал капитан Корпуса морской пехоты США в | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T03:03+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Расчеты Москвы в отношении действий США в конфликте с Ираном оправдались, такое предположение в эфире YouTube-канала сделал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо."Я думаю, что россияне изначально рассчитывали, что конфликт в Персидском заливе не продлится долго, и их расчеты оправдались. <…> Наверняка они поняли, что США не смогут поддерживать такую войну дольше нескольких недель, а потом <…> уже не смогут заставить Иран капитулировать. Поэтому все, что нужно было делать России, <…> это обеспечить дипломатическую и политическую поддержку. <…> Думаю, именно так Россия и разыграла ситуацию. А теперь русские получили повышение цен на нефть и все, что с этим связано", — заявил эксперт.По его мнению, на сегодняшний день США еще не ощутили весь масштаб последствий своей ближневосточной политики."Также россияне видят, что США ослабли <…> и уязвимы перед войной 21-го века. В 20-м веке они могли бомбить кого угодно. <…> А в 21-м, если США <…> наносят удары по настоящему противнику, тут же разоряется авиакомпания American Airlines, еще один перевозчик, Spirit Airways, исчезает. <…> И за этим следуют целые цепочки экономических последствий по всей стране, которые мы до сих пор даже не ощутили. <…> Основной удар мы почувствуем летом", — пояснил эксперт.Президент США Дональд Трамп объявил, что завершит операцию "Эпическая ярость", если Тегеран согласится на условия Вашингтона.Третьего мая американская сторона направила пакистанским властям ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран рассматривает предложение, но окончательное решение еще не принято.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, что привело к гибели более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но последовавшие переговоры в Исламабаде результата не принесли. О возобновлении военных действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

