Суд по торговле США признал незаконными глобальные пошлины Трампа - 08.05.2026, ПРАЙМ
Суд по торговле США признал незаконными глобальные пошлины Трампа
Добавлены подробности (после второго абзаца). | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T01:42+0300
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Федеральный суд по торговле США признал незаконными глобальные пошлины президента США Дональда Трампа на весь иностранный импорт в 10%, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Пошлины, введенные в отношении истцов, не разрешены законом", – говорится в документе.
В марте правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в Суд по международной торговле США из-за решения президента Дональда Трампа ввести 10-процентные тарифы для всех стран мира на основании Раздела 122 Закона о торговле 1974 года.
Данная мера вступила в силу 25 февраля и должна была продлиться 150 дней.
Глобальная 10-процентная пошлина стала реакцией на решение Верховного суда США, который ранее постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977-го не позволяет Трампу устанавливать импортные пошлины, которые он ввел в прошлом году. Сам президент назвал это решение позором.
После возвращения в Белый дом Трамп резко усилил торговое давление. Сначала ввел пошлины против Канады и Мексики, затем – против Китая. В апреле политик установил взаимные 10-процентные тарифы на товары из более чем 200 стран и территорий. Для нескольких десятков государств, с которыми у Штатов образовался большой торговый дефицит, ставка была повышена.
