Суд не признал взыскание с "Ингосстраха" в пользу нигерийской Fiogret - 08.05.2026, ПРАЙМ
Суд не признал взыскание с "Ингосстраха" в пользу нигерийской Fiogret
2026-05-08T18:24+0300
18:24 08.05.2026
 
Суд не признал взыскание с "Ингосстраха" в пользу нигерийской Fiogret

Арбитраж Москвы отказался признать и привести в исполнение в России решение суда Нигерии

МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался признать и привести в исполнение в России решение суда Нигерии о взыскании 1,6 миллиона долларов с "Ингосстраха" в пользу нигерийской Fiogret Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Спорное решение Федерального высокого суда города Лагоса Федеративной республики Нигерия было вынесено еще в марте 2008 года. С заявлением о его признании и исполнении Fiogret Limited обратилась в московский суд в феврале 2024 года.
Спор вытекает из инцидента с эстонским судном "Тахома Рифер" с грузом рыбы на борту, которое в 2006 году направлялось в Нигерию, но вошло в порт либерийской столицы Монровии и там сгорело. Груз был застрахован "Ингосстрахом".
Суд в Лагосе взыскал с "Ингосстраха" убытки в пользу судовладельца и судового агента, а те затем уступили право требования к страховщику компании Fiogret, владельцу груза.
Как отметили в пятницу в суде юристы "Ингосстраха", с 2008 года никто к страховщику с заявлением о выплате не обращался. Они также заявили о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела в Нигерии – начиная с того, что договор страхования не был оплачен страхователем и "Ингосстрах" не был уведомлен о процессе. Кроме того, подлежало применению российское право, решением нарушен российский публичный порядок, не было процессуального правопреемства взыскателя и, наконец, пропущены все сроки давности.
Представитель Fiogret заявил, что "Ингосстрах" участвовал в разбирательствах в Нигерии, правопреемство произошло в соответствии с нормами нигерийского права. Помимо прочего, он отметил, что решение российского суда по этому спору должно способствовать формированию принципа взаимности в отношениях с судебной системой дружественного государства.
