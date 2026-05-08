Задержанный в Швеции танкер Sea Owl I остается в Швеции

2026-05-08T16:54+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Задержанный шведскими властями танкер Sea Owl I с россиянами на борту остается в Швеции до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Береговая охрана Швеции 12 марта задержала танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Десять членов экипажа танкера, включая капитана, - граждане России. "Танкер по-прежнему задержан до исправления технических замечаний, выдвинутых шведским транспортным управлением", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, экипаж остается на судне.

