"Будет очень тяжело": в Иране сообщили печальные новости для Трампа
Профессор Маранди: Трамп упустил подходящий момент для наземной операции в Иране
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В интервью на YouTube-канале с Дэниелом Дэвисом, профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что президент США Дональд Трамп намерен начать наземную операцию в Иране, хотя время для этого уже выбрано неудачно.
"Существует высокая вероятность того, что Трамп пойдет на риск. <…>Большая часть нового оборудования, которое он привез, предназначена для наземных операций. Поэтому он потратил много денег, и я уверен, что это не просто блеф. Следовательно, существует высокая вероятность нападения. <…> Но я считаю, что для нападения уже слишком поздно", — рассказал ученый.
Также Маранди подчеркнул, что стратегическая ошибка США связана с необычно высокими температурами, которые ожидаются в регионе в ближайшее время.
"На Аравийском полуострове в конце мая или в середине мая становится аномально жарко, температура резко повышается. И уже к концу мая вести боевые действия становится очень сложно. Американским войскам будет очень тяжело", — добавил Маранди.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля согласовали прекращение огня, но переговоры в Исламабаде не принесли результатов.
Вчера журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила о нанесении ударов американскими военными по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование США объяснило, что нападения были направлены на причастных к атакам на американские силы. В ответ, как сообщили Военно-морские силы КСИР, были применены баллистические и противокорабельные ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех американских эсминцев.