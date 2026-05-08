Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет очень тяжело": в Иране сообщили печальные новости для Трампа - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/tramp-869770213.html
"Будет очень тяжело": в Иране сообщили печальные новости для Трампа
"Будет очень тяжело": в Иране сообщили печальные новости для Трампа - 08.05.2026, ПРАЙМ
"Будет очень тяжело": в Иране сообщили печальные новости для Трампа
В интервью на YouTube-канале с Дэниелом Дэвисом, профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что президент США Дональд Трамп намерен начать... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T07:49+0300
2026-05-08T07:49+0300
ксир
fox news
дональд трамп
сша
израиль
общество
мировая экономика
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_0:81:1690:1032_1920x0_80_0_0_f974ad2512480adc014c19fdff706be3.jpg
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В интервью на YouTube-канале с Дэниелом Дэвисом, профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что президент США Дональд Трамп намерен начать наземную операцию в Иране, хотя время для этого уже выбрано неудачно."Существует высокая вероятность того, что Трамп пойдет на риск. &lt;…&gt;Большая часть нового оборудования, которое он привез, предназначена для наземных операций. Поэтому он потратил много денег, и я уверен, что это не просто блеф. Следовательно, существует высокая вероятность нападения. &lt;…&gt; Но я считаю, что для нападения уже слишком поздно", — рассказал ученый.Также Маранди подчеркнул, что стратегическая ошибка США связана с необычно высокими температурами, которые ожидаются в регионе в ближайшее время."На Аравийском полуострове в конце мая или в середине мая становится аномально жарко, температура резко повышается. И уже к концу мая вести боевые действия становится очень сложно. Американским войскам будет очень тяжело", — добавил Маранди.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля согласовали прекращение огня, но переговоры в Исламабаде не принесли результатов.Вчера журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила о нанесении ударов американскими военными по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование США объяснило, что нападения были направлены на причастных к атакам на американские силы. В ответ, как сообщили Военно-морские силы КСИР, были применены баллистические и противокорабельные ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех американских эсминцев.
https://1prime.ru/20260502/tramp-869628247.html
https://1prime.ru/20260430/iran-869564987.html
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859495939_103:0:1587:1113_1920x0_80_0_0_900331862abceeb7fc0fa322e4208b7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ксир, fox news, дональд трамп, сша, израиль, общество , мировая экономика, иран
КСИР, Fox News, Дональд Трамп, США, ИЗРАИЛЬ, Общество , Мировая экономика, ИРАН
07:49 08.05.2026
 
"Будет очень тяжело": в Иране сообщили печальные новости для Трампа

Профессор Маранди: Трамп упустил подходящий момент для наземной операции в Иране

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В интервью на YouTube-канале с Дэниелом Дэвисом, профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что президент США Дональд Трамп намерен начать наземную операцию в Иране, хотя время для этого уже выбрано неудачно.
"Существует высокая вероятность того, что Трамп пойдет на риск. <…>Большая часть нового оборудования, которое он привез, предназначена для наземных операций. Поэтому он потратил много денег, и я уверен, что это не просто блеф. Следовательно, существует высокая вероятность нападения. <…> Но я считаю, что для нападения уже слишком поздно", — рассказал ученый.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев
2 мая, 16:18
Также Маранди подчеркнул, что стратегическая ошибка США связана с необычно высокими температурами, которые ожидаются в регионе в ближайшее время.
"На Аравийском полуострове в конце мая или в середине мая становится аномально жарко, температура резко повышается. И уже к концу мая вести боевые действия становится очень сложно. Американским войскам будет очень тяжело", — добавил Маранди.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля согласовали прекращение огня, но переговоры в Исламабаде не принесли результатов.
Вчера журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила о нанесении ударов американскими военными по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование США объяснило, что нападения были направлены на причастных к атакам на американские силы. В ответ, как сообщили Военно-морские силы КСИР, были применены баллистические и противокорабельные ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех американских эсминцев.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
"Смогут выиграть". В США сообщили о решающем ударе Ирана по Трампу
30 апреля, 05:14
 
КСИРFox NewsДональд ТрампСШАИЗРАИЛЬОбществоМировая экономикаИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала