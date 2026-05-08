ЦБ: число россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось

Количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось во втором полугодии 2025 года, сообщает Банк России. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T16:47+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось во втором полугодии 2025 года, сообщает Банк России. "Сокращается количество человек, которые имеют кредиты или микрозаймы. Сильнее всего снизилось количество заемщиков, имеющих только банковские кредиты: -0,9 миллиона человек за полгода. Количество заемщиков с микрозаймами также сократилось: -0,2 миллиона человек (-2%)", - говорится в материале ЦБ "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования" за второе полугодие 2025 года. Отмечается, что совокупная задолженность заемщиков, имеющих хотя бы один микрозайм, остается стабильной – 5,9 триллиона рублей. Прирост задолженности по розничным кредитам во втором полугодии прошлого года пришелся на заемщиков, которые имеют только банковские кредиты и составил 900 миллиардов рублей, сообщает регулятор. Однако снизилась задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более: на 300 миллиардов рублей (или -1,6%) за последние полгода. Количество заемщиков с тремя кредитами и более снизилось на 600 тысяч человек и составило 11,3 миллиона человек.

