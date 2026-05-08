ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году
ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году
ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году
2026-05-08T17:00+0300
2026-05-08T17:39+0300
17:00 08.05.2026 (обновлено: 17:39 08.05.2026)
 
ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году

ЦБ: просрочки по ипотеке в 2025 году ниже, чем по выдачам 2024 года

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Просрочки по выданной в 2025 году ипотеке в России ниже, чем по выдачам 2024 года, сообщил Банк России в материале "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ".
"По ипотеке, выданной в 2025 году, просрочки ниже, чем по выдачам 2024 года", – говорится в публикации.
Отмечается, что во втором полугодии прошлого года средняя совокупная задолженность заемщика, получившего ипотечный кредит, выросла на 208 тысяч рублей и составила 4,2 миллиона рублей. Согласно графику, это максимальный показатель как минимум за три года.
Среднее количество кредитов у заемщика, получившего ипотеку в четвертом квартале, сократилось до 1,8 единицы после двух в первом–третьем кварталах.
Число россиян, имеющих только ипотечный кредит, выросло во втором полугодии 2025 года до 4,5 миллиона человек (+0,1 миллиона человек). Их задолженность выросла на 10,3% - до 0,9 триллиона рублей. Число заемщиков, которые, помимо ипотеки, имеют хотя бы один автокредит, увеличилось на 75 тысяч человек (+12,5%) - до 0,7 миллиона человек.
ЭкономикаФинансыРОССИЯНедвижимостьбанк РоссияБКИ
 
 
