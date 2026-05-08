https://1prime.ru/20260508/tsb-869784389.html

ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году

ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году - 08.05.2026, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение просрочек по ипотеке, выданной в 2025 году

Просрочки по выданной в 2025 году ипотеке в России ниже, чем по выдачам 2024 года, сообщил Банк России в материале "Анализ тенденций в сегменте розничного... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T17:00+0300

2026-05-08T17:00+0300

2026-05-08T17:39+0300

экономика

финансы

россия

недвижимость

банк россия

бки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865677840_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2929868292afc69fc05f4a646f4b66eb.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Просрочки по выданной в 2025 году ипотеке в России ниже, чем по выдачам 2024 года, сообщил Банк России в материале "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ". "По ипотеке, выданной в 2025 году, просрочки ниже, чем по выдачам 2024 года", – говорится в публикации. Отмечается, что во втором полугодии прошлого года средняя совокупная задолженность заемщика, получившего ипотечный кредит, выросла на 208 тысяч рублей и составила 4,2 миллиона рублей. Согласно графику, это максимальный показатель как минимум за три года.Среднее количество кредитов у заемщика, получившего ипотеку в четвертом квартале, сократилось до 1,8 единицы после двух в первом–третьем кварталах.Число россиян, имеющих только ипотечный кредит, выросло во втором полугодии 2025 года до 4,5 миллиона человек (+0,1 миллиона человек). Их задолженность выросла на 10,3% - до 0,9 триллиона рублей. Число заемщиков, которые, помимо ипотеки, имеют хотя бы один автокредит, увеличилось на 75 тысяч человек (+12,5%) - до 0,7 миллиона человек.

https://1prime.ru/20260508/tsb-869776060.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, недвижимость, банк россия, бки