ЦБ раскрыл сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кредитные организации в России по итогам поведенческого надзора за первый квартал 2026 года вернули или аннулировали задолженность на сумму 54,9 миллиона рублей, сообщает Банк России. "Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 54,9 миллиона рублей", - говорится в отчете регулятора. Также, согласно отчету, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 15 миллионов рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на сумму 4 миллиона рублей. Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства на сумму 4,2 миллиона рублей.

