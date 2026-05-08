ЦБ раскрыл сумму, которую банки вернули клиентам после жалоб
2026-05-08T17:29+0300
ЦБ: кредитные организации в России вернули или аннулировали 54,9 миллиона рублей
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Кредитные организации в России по итогам поведенческого надзора за первый квартал 2026 года вернули или аннулировали задолженность на сумму 54,9 миллиона рублей, сообщает Банк России.
"Кредитные организации: возвращено денежных средств или аннулировано задолженности на сумму 54,9 миллиона рублей", - говорится в отчете регулятора.
Также, согласно отчету, субъекты страхового дела вернули денежные средства на сумму 15 миллионов рублей, микрофинансовые организации (МФО), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы вернули или аннулировали задолженность на сумму 4 миллиона рублей.
Участники корпоративных отношений, профучастники, субъекты коллективных инвестиций вернули денежные средства на сумму 4,2 миллиона рублей.
