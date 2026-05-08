https://1prime.ru/20260508/turkmeniya-869776530.html
Туркмения отправила свой первый сухогруз в рейс по Каспийскому морю
Туркмения отправила свой первый сухогруз в рейс по Каспийскому морю - 08.05.2026, ПРАЙМ
Туркмения отправила свой первый сухогруз в рейс по Каспийскому морю
Первый построенный в Туркмении сухогруз "Гадамлы" ("Шагающий" – ред.) отправился в пятницу в первый рейс из международного морского порта Туркменбаши в Баку,... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T12:27+0300
2026-05-08T12:27+0300
2026-05-08T12:27+0300
бизнес
мировая экономика
туркмения
баку
каспийское море
сердар бердымухамедов
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/18/835421851_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_4dba354d127495eaf8aedb7f8d8136d4.jpg
АШХАБАД, 8 мая – ПРАЙМ. Первый построенный в Туркмении сухогруз "Гадамлы" ("Шагающий" – ред.) отправился в пятницу в первый рейс из международного морского порта Туркменбаши в Баку, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Открыта новая страница в отечественном кораблестроении. На судостроительном и судоремонтном заводе "Балкан" в торжественной обстановке с участием президента Туркменистана (Сердара Бердымухамедова) в первый рейс отправлен новый сухогруз "Гадамлы", – говорится в сообщении. Судно было построено и спущено на воду в конце прошлого года в рамках партнёрства завода "Балкан" с южнокорейской Koryo Shipbuilding Industry Technology (KSIT). Соглашение о совместном строительстве двух сухогрузов грузоподъёмностью 6 100 тонн стороны подписали в сентябре 2023 года, киль первого из них был заложен в январе 2025 года. "Первый рейс сухогруза "Гадамлы" символизирует успешное выполнение государственной политики по созданию современного морского торгового флота, который уже пополнился новыми танкерами, паромами и другими видами плавсредств", – сообщает издание. Судостроительный и судоремонтный завод "Балкан" расположен в международном морском порту Туркменбаши на побережье Каспийского моря. Предприятие способно обрабатывать до 10 тысяч тонн стали ежегодно и производить ремонт до 30 судов в год.
https://1prime.ru/20260418/es-869255686.html
https://1prime.ru/20260411/turkmeniya-869082676.html
туркмения
баку
каспийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/18/835421851_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2c84f3098c28a678df7ff57b76cd8730.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, туркмения, баку, каспийское море, сердар бердымухамедов
Бизнес, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Баку, Каспийское море, Сердар Бердымухамедов
Туркмения отправила свой первый сухогруз в рейс по Каспийскому морю
Первый построенный в Туркмении сухогруз "Гадамлы" отправился в первый рейс