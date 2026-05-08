Туркмения отправила свой первый сухогруз в рейс по Каспийскому морю

2026-05-08T12:27+0300

АШХАБАД, 8 мая – ПРАЙМ. Первый построенный в Туркмении сухогруз "Гадамлы" ("Шагающий" – ред.) отправился в пятницу в первый рейс из международного морского порта Туркменбаши в Баку, сообщает официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Открыта новая страница в отечественном кораблестроении. На судостроительном и судоремонтном заводе "Балкан" в торжественной обстановке с участием президента Туркменистана (Сердара Бердымухамедова) в первый рейс отправлен новый сухогруз "Гадамлы", – говорится в сообщении. Судно было построено и спущено на воду в конце прошлого года в рамках партнёрства завода "Балкан" с южнокорейской Koryo Shipbuilding Industry Technology (KSIT). Соглашение о совместном строительстве двух сухогрузов грузоподъёмностью 6 100 тонн стороны подписали в сентябре 2023 года, киль первого из них был заложен в январе 2025 года. "Первый рейс сухогруза "Гадамлы" символизирует успешное выполнение государственной политики по созданию современного морского торгового флота, который уже пополнился новыми танкерами, паромами и другими видами плавсредств", – сообщает издание. Судостроительный и судоремонтный завод "Балкан" расположен в международном морском порту Туркменбаши на побережье Каспийского моря. Предприятие способно обрабатывать до 10 тысяч тонн стали ежегодно и производить ремонт до 30 судов в год.

