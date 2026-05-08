Fitch назвало ключевые риски для банковского сектора Турции
2026-05-08T06:29+0300
АНКАРА, 8 мая – ПРАЙМ. Конфликт вокруг Ирана и сохраняющаяся геополитическая напряжённость остаются ключевыми рисками для банковского сектора Турции, говорится в анализе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"Прибыль банковского сектора в 2025 году выросла, однако риски продолжаются. Перспективы сектора в 2026 году будут зависеть от последствий войны вокруг Ирана и дальнейшей денежно-кредитной политики Турции", — отмечает агентство, анализ которого приводит местное деловое издание Ekonomim.
По данным Fitch, средняя чистая процентная маржа банков без учета свопов выросла с 5,4% в третьем квартале 2025 года до 6,8% в четвертом квартале на фоне снижения стоимости фондирования.
Среднее соотношение операционной прибыли к риск-взвешенным активам у 13 банков, включённых в исследование, увеличилось с 4,1% до 5,1%. Одновременно рост кредитования ускорился с 6,6% до 7,9%, главным образом за счет розничных кредитов в турецких лирах.
При этом агентство указало на продолжающееся ухудшение качества активов: средний уровень проблемных кредитов вырос с 2,9% до 3,1% к концу года. Fitch связывает это с высокими процентными ставками в лирах и замедлением экономического роста.
