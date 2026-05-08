Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260508/udobreniya-869779088.html
Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию
Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию - 08.05.2026, ПРАЙМ
Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию
Импорт российских удобрений Бразилией в апреле сократился в годовом выражении на пятую часть и до минимальных для этого месяца значений за пять лет, подсчитало... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T13:48+0300
2026-05-08T13:48+0300
россия
мировая экономика
бразилия
рф
марокко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_f72cc953d5fbb973b2046f0ff42ceae5.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Импорт российских удобрений Бразилией в апреле сократился в годовом выражении на пятую часть и до минимальных для этого месяца значений за пять лет, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, за апрель Бразилия закупила у РФ удобрений на 277,6 миллиона долларов, что на 16% меньше, чем в марте, и на 20% меньше, чем в прошлом апреле. Таким образом, объем импорта достиг минимальных значений для апреля с 2021 года (133,3 миллиона долларов). В частности, это были калийные удобрения (139,3 миллиона), смешанные (почти 88 миллионов) и азотные (50,3 миллиона). По итогам первых четырех месяцев этого года бразильцы также снизили приобретение удобрений в России в годовом выражении - до 999 миллионов долларов с 1,18 миллиарда. Тем не менее в апреле Россия осталась главными поставщиком удобрений на бразильский рынок. А кроме нее, в список крупнейших экспортеров вошли Марокко (245,7 миллиона долларов), Канада (163,6 миллиона), Китай (138,1 миллиона) и Израиль (89,3 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20260507/kartofel-869739329.html
https://1prime.ru/20260506/import-869706209.html
бразилия
рф
марокко
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_c61ca72551b832972aeababdc9a48d1a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, бразилия, рф, марокко
РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, МАРОККО
13:48 08.05.2026
 
Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию

Бразилия в апреле сократила импорт российских удобрений в годовом выражении на пятую часть

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Импорт российских удобрений Бразилией в апреле сократился в годовом выражении на пятую часть и до минимальных для этого месяца значений за пять лет, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, за апрель Бразилия закупила у РФ удобрений на 277,6 миллиона долларов, что на 16% меньше, чем в марте, и на 20% меньше, чем в прошлом апреле. Таким образом, объем импорта достиг минимальных значений для апреля с 2021 года (133,3 миллиона долларов).
Картофель
Россия сократила импорт картофеля
Вчера, 11:17
В частности, это были калийные удобрения (139,3 миллиона), смешанные (почти 88 миллионов) и азотные (50,3 миллиона).
По итогам первых четырех месяцев этого года бразильцы также снизили приобретение удобрений в России в годовом выражении - до 999 миллионов долларов с 1,18 миллиарда.
Тем не менее в апреле Россия осталась главными поставщиком удобрений на бразильский рынок. А кроме нее, в список крупнейших экспортеров вошли Марокко (245,7 миллиона долларов), Канада (163,6 миллиона), Китай (138,1 миллиона) и Израиль (89,3 миллиона долларов).
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
США в марте рекордно нарастили импорт удобрений из России
6 мая, 09:13
 
РОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯРФМАРОККО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала