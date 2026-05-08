https://1prime.ru/20260508/udobreniya-869779088.html

Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию

Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию - 08.05.2026, ПРАЙМ

Россия в апреле на пятую часть сократила поставки удобрений в Бразилию

Импорт российских удобрений Бразилией в апреле сократился в годовом выражении на пятую часть и до минимальных для этого месяца значений за пять лет, подсчитало... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T13:48+0300

2026-05-08T13:48+0300

2026-05-08T13:48+0300

россия

мировая экономика

бразилия

рф

марокко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864375648_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_f72cc953d5fbb973b2046f0ff42ceae5.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Импорт российских удобрений Бразилией в апреле сократился в годовом выражении на пятую часть и до минимальных для этого месяца значений за пять лет, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, за апрель Бразилия закупила у РФ удобрений на 277,6 миллиона долларов, что на 16% меньше, чем в марте, и на 20% меньше, чем в прошлом апреле. Таким образом, объем импорта достиг минимальных значений для апреля с 2021 года (133,3 миллиона долларов). В частности, это были калийные удобрения (139,3 миллиона), смешанные (почти 88 миллионов) и азотные (50,3 миллиона). По итогам первых четырех месяцев этого года бразильцы также снизили приобретение удобрений в России в годовом выражении - до 999 миллионов долларов с 1,18 миллиарда. Тем не менее в апреле Россия осталась главными поставщиком удобрений на бразильский рынок. А кроме нее, в список крупнейших экспортеров вошли Марокко (245,7 миллиона долларов), Канада (163,6 миллиона), Китай (138,1 миллиона) и Израиль (89,3 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20260507/kartofel-869739329.html

https://1prime.ru/20260506/import-869706209.html

бразилия

рф

марокко

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, рф, марокко