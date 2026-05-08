"Заслужила жестокую смерть". В США резко предупредили Украину

2026-05-08T01:22+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В случае атаки на Москву в День Победы, было бы справедливо подвергнуть ее самому суровому наказанию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Сейчас ведется много разговоров между Россией и США. Раньше мы уже обсуждали возможность так называемой большой сделки. И то, что мы видим сейчас, — это как раз попытка США и России выработать некую большую сделку, которая бы подвела к урегулированию и украинского, и иранского конфликтов. <…> Я думаю, Украина сейчас стоит на пороге очень жестокой смерти — заслуженно жестокой смерти, <…> если она действительно запустит дроны против России 9 Мая", — заявил эксперт.Вместе с тем он напомнил, что Владимир Зеленский и его шайка неоднократно упускали возможность мирно завершить конфликт."К черту эту страну! У них были возможности для заключения мира", — подчеркнул аналитик.С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.

