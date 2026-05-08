"Наплевать на Зеленского". На Западе жестко высказались об Украине

2026-05-08T07:53+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Политические и деловые круги Европы настаивают на затягивании конфликта на Украине, имея в виду только свои собственные интересы в сохранении власти и извлечении прибыли, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис."Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис полностью поддерживает позицию НАТО: <…> Украина должна победить в конфликте и вступить в альянс. Но если спросить его, как именно Украина сможет выиграть, — у него нет ответа. И, что важно, он даже не пытается его дать. Потому что ему это просто неинтересно. <…> Все, что его волнует, это сохранение своей власти в Греции", — заявил эксперт.Он также отметил, что пропаганда против России играет ключевую роль в затягивании конфликта."В бесконечном продолжении конфликта на Украине заинтересован, например, Rheinmetall, <…> чтобы получать деньги на производство танков. <…> А когда годами внушаешь целому народу, что Россию нужно победить, в какой-то момент это превращается в самовоспроизводящуюся идеологию. И наконец, есть цинизм таких людей, как греческий премьер-министр, которому, по сути, наплевать и на Зеленского, и на Путина, и вообще на все это", — резюмировал Варуфакис.Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Европа активно препятствует дипломатическому разрешению конфликта на Украине. По его мнению, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать войну до последнего украинца.

